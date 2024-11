Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

Milliarden für den Klimaschutz – doch wie weit sind die Staaten wirklich bereit zu gehen? Auf der UN-Klimakonferenz in Baku entbrannte ein Streit, der Abgesandten in die Verlängerung schickt. Während Inselstaaten um ihre Existenz kämpfen, blockieren Großmächte verbindliche Finanzzusagen. Scheitert der Gipfel an den enormen Summen?

Das Luftbild zeigt eine überflutete Straße nach einem nächtlichen Starkregen in der indonesischen Stadt Medan auf der Insel Sumatra. Starkregen und Überschwemmungen sind Folgen der Klimakrise. (Foto: dpa) Foto: Dalimunte

Im Folgenden: Wer bezahlt? Das ist die Frage aller Fragen. Wegen eines erbitterten Streits um Klimahilfen in Billionenhöhe wird die UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan verlängert. Zum geplanten Ende am Freitag... Wer bezahlt? Das ist die Frage aller Fragen. Wegen eines erbitterten Streits um Klimahilfen in Billionenhöhe wird die UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan verlängert. Zum geplanten Ende am Freitag... 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel