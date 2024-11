Lesezeit: 2 min

Im November steigen die Preise in Deutschland erneut stärker als erwartet. Die Inflationsrate überschreitet wieder die Zwei-Prozent-Marke – und das hat vor allem zwei Ursachen: Lebensmittel und Dienstleistungen. Was Verbraucher erwarten können und was der Anstieg für die Geldpolitik der EZB bedeutet, erfahren Sie hier.

Das Leben in Deutschland verteuert sich im November etwas stärker. Die Inflationsrate überschreitet wieder die Zwei-Prozent-Marke. Und das wird wahrscheinlich nicht die letzte Steigerung gewesen sein. (Foto: dpa) Foto: Helena Dolderer

Im Folgenden: Warum die Inflation in Deutschland im November wieder steigt

Welche Lebensmittelpreise besonders stark gestiegen sind

