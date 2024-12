Lesezeit: 3 min

Orthodoxes Weihnachtsfest und Neujahr stehen vor der Tür. Russland möchte feiern, doch die Importe in Moskaus noblen Warenhaus Gum können sich fast nur noch die Oligarchen und Putins Kreml-Kamarilla leisten. Die Leitwährung schmiert immer mehr ab - die Inflation trifft die Ärmsten der Armen mit Wucht.

Waren Ersatz für die täglichen Nachrichten: Digitale Anzeigetafel an einer Wechselstube im Zentrum von Moskau zeigen die Ankaufs- und Verkaufskurse für Devisen in Rubel an. Inzwischen ist der Kurs noch schlechter und die Tafeln wurden abmontiert (Foto: dpa).

Foto: Ulf Mauder