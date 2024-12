Lesezeit: 2 min

Die Rebellenallianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) treibt ihre Offensive gegen die Regierung von Baschar al-Assad voran. Die strategisch wichtige Stadt Homs im zentralen Westen Syriens steht im Fokus. Wird es der Regierung gelingen, den bedeutenden Knotenpunkt zu halten?

Ein Oppositionskämpfer posiert mit einer Oppositionsflagge vor einer Polizeistation in Aleppo, Syrien. Islamistische Rebellen erobern in Zuge ihrer überraschenden Offensive immer mehr Gebiete in Syrien (Foto: dpa).

Foto: Ghaith Alsayed