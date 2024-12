Umfrage: SPD gewinnt hinzu - Schwarz-Grün nicht mehr möglich

Lesezeit: 1 min

Teilen article_share:article

Zwei Monate vor der Bundestagswahl verändert sich die politische Stimmung in Deutschland spürbar. Die SPD gewinnt leicht hinzu, während die Grünen an Zustimmung verlieren und Schwarz-Grün damit keine Mehrheit hätte. Warum die Umfrageergebnisse überraschen, welche Parteien profitieren und was das für den Wahlausgang bedeuten könnte, erfahren Sie hier.

Die SPD legt in Umfragen zu - wird Schwarz-Grün dadurch ausgeschlossen? (Foto: dpa) Foto: Daniel Vogl

Im Folgenden: Warum die SPD bei den aktuellen Umfragen zulegen kann

Welche Rolle die Grünen für künftige Koalitionen spielen

Warum Schwarz-Grün aktuell keine Mehrheit hätte 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel