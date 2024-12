Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

In einer aktuellen Analyse haben die Experten des Internetportals AutoScout24 den Privatmarkt für Gebrauchtwagen untersucht. Laut einer aktuellen Umfrage von AutoScout24 ziehen 60 Prozent der Deutschen den eigenständigen Verkauf ihres Autos über Online-Marktplätze in Betracht. Dies gilt insbesondere für jüngere Autobesitzer: 72 Prozent der 18- bis 29-Jährigen geben an, dass sie ihr Fahrzeug selbstständig auf Online-Marktplätzen verkaufen würden. Doch welche Vorteile bietet der Privatverkauf sowohl für Verkäufer als auch für Käufer?

Preisvorteil beim Privatkauf: 2024 waren Gebrauchtwagen von Privat im Schnitt 11.000 Euro günstiger im Vergleich zum Handel. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden: Warum der Privatverkauf von Gebrauchtwagen eine immer beliebtere Wahl wird

Wie der Privatmarkt 2024 für Käufer zu echten Schnäppchen führt

Was Käufer beim Kauf von Gebrauchtwagen privat unbedingt beachten sollten

Welche Vorteile sich für Verkäufer durch den Online-Verkauf ergeben 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel