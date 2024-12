Lesezeit: 4 min

Teilen article_share:article

Am liebsten wäre den Chefredakteuren von ARD und ZDF natürlich ein Showdown Merz versus Scholz. Doch wir sind in Deutschland, nicht in den USA. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat mehr zu beachten als nur die Einschaltquoten. Die Grünen sind sauer, die AfD möchte sich sogar ins Programm einklagen. Der zunehmend eskalierende Streit zwischen Programmauftrag und Parteienwerbung droht das Weihnachtsfest zu überschatten.

Showdown wie in Amerika: Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) bei "Bild-TV" anno 2021 - für ARD und ZDF sollten 2025 andere Maßstäbe gelten. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden: Wieso der Wahlkampf jetzt zu einer Rundfunk-Affäre zu werden droht

Warum Robert Habeck nicht an den Katzentisch mit Alice Weidel möchte

Wieso Sahra Wagenknecht und die privaten Sender sich noch raushalten 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel