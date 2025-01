Lesezeit: 4 min

Die Nvidia-Aktie hat am Dienstag eine Achterbahnfahrt hingelegt. Nach der Vorstellung seiner neuen GeForce-Grafikkarten und einem KI-Supercomputer auf der weltweit wichtigsten Technologiemesse, der CES in Las Vegas, legte die Nvidia-Aktie zu. Doch die Freude währte nur kurz: Parallel zum Handelsstart an der Wall Street rutschte das Papier des Chipkonzerns deutlich ins Minus. Stellt sich die Frage, welches Potential die Aktie noch hat – oder ob Anleger vorsichtig bleiben sollten.

Nvidia Aktie: Nvidia-Gründer und CEO Jensen Huang spricht während einer Nvidia-Pressekonferenz im Rahmen der CES Tech Show. (Foto: dpa) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden: Warum die Nvidia Aktie von der CES profitiert

Welche KI-Produkte Nvidia vorgestellt hat

Wie „Project Digits“ die Entwicklung revolutioniert

