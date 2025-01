Lesezeit: 3 min

Ein russischer Öltanker vor Rügen in Seenot: Die Eventin, wie der Gigant heißt, ist beladen mit rund 99.000 Tonnen Öl und gehört zur sogenannten russischen Schattenflotte, also zur nicht registrierten und oft überalteten Schiffsflotte Russlands. Trotz der massiven Ladung besteht derzeit keine akute Gefahr für die Umwelt, der Tanker scheint inzwischen gesichert. Doch was bedeutet dieser Vorfall für die Sicherheit der Ostsee?

Havarierter Öltanker vor Rügen: Die "Eventin" hat vermutlich 99.000 Tonnen Öl an Bord. Das Schiff soll zur sogenannten russischen Schattenflotte gehören. (Foto: dpa) Foto: Focke Strangmann

Im Folgenden: Warum der russische Öltanker vor Rügen plötzlich manövrierunfähig wurde

Warum die Eventin zur russischen Schattenflotte gehört

