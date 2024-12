Lesezeit: 2 min

In Estland und Finnland wurde die Weihnachtsruhe durch ein beschädigtes Unterseekabel in der Ostsee gestört. Die Regierung in Tallinn reagiert darauf mit höherer Militärpräsenz an der anderen Leitung.

Estland will seinen Link militärisch schützen: Konverterstation EstLink2 in Anttila des Betreibers Betreiber Fingrid. (FotO: dpa) Foto: Markku Ulander

Im Folgenden: Wie Estland auf die Sabotage an seinen Unterseekabeln reagiert

Warum auch die Nato Unterstützung bei der Sicherung zusagt

