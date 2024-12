Lesezeit: 1 min

Wie konnte es zu den Schäden an zwei Datenkabeln in der Ostsee kommen? Die Ermittler haben seit langem ein chinesisches Schiff ins Visier genommen. Nun gehen Behördenvertreter an Bord.

Das chinesische Schiff, der Massengutfrachter „Yi Peng 3“, liegt im Kattegat nahe der Stadt Granaa vor Anker. Ermittlungen zu den Schäden an zwei Kommunikationskabeln in der Ostsee sind im Gange – jetzt auch an Bord des Frachters. (Foto: dpa) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Im Folgenden: Wen die Schweden für die Sabotage in der Ostsee im Blick haben

Warum jetzt das chinesische Schiff von Behörden untersucht werden kann

Weshalb chinesische Behörden die Schweden begleiten

