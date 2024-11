Lesezeit: 1 min

Teilen article_share:article

Nach Beginn der Untersuchungen zu Schäden an zwei wichtigen Kommunikationskabeln in der Ostsee, gibt es eine mögliche Verbindung zu einem chinesischen Frachter. Peking reagierte auf die Erkenntnisse zunächst zurückhaltend. Welche Rolle spielt China rund um die beschädigten Ostsee-Kabel und was hat das alles mit dem Ukraine-Krieg zu tun?

Die Flagge der Volksrepublik China: Welche Rolle spielt ein chinesischer Frachter bei der Beschädigung des Datenkabels in der Ostsee? (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden: Warum ein chinesischer Frachter im Verdacht steht, das Ostsee-Kabel beschädigt zu haben

Welche Rolle Funksignale bei der Identifikation von Schiffen spielen könnten

Welche Bedeutung das Ostsee-Kabel für Europas Datenverkehr hat 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel