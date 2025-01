Lesezeit: 3 min

Ukraine-Hilfe 2025: Verteidigungsminister Boris Pistorius bleibt optimistisch, was die Fortsetzung der Unterstützung für die Ukraine betrifft. Auch nach der Bundestagswahl am 23. Februar verspricht Deutschland eine verlässliche und entschlossene Hilfe. Trotz der derzeit schwierigen politischen Lage und der Unsicherheit rund um die künftige Regierungskoalition in Berlin sieht Pistorius Chancen auf eine Lösung für die dringend benötigten Milliardenhilfen. Die Unterstützung steht weiter im Kontext eines langen Abwehrkampfes, der nicht nur die Ukraine betrifft, sondern auch die geopolitischen Interessen von Europa und den USA. Die Frage bleibt: Wie wird sich die westliche Hilfe unter einer möglichen Präsidentschaft von Donald Trump entwickeln?

Boris Pistorius (SPD, r.), Verteidigungsminister, steht neben Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. Pistorius sichert der Ukraine auch nach der Bundestagswahl Unterstützung zu. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden: Welche Rolle Deutschland weiterhin für die Ukraine spielen wird

Wie Pistorius die künftige Rüstungskooperation bewertet

