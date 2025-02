Finanzen

VW-Aktie: Volkswagen macht an der Börse Boden gut und könnte neuen Trend am Automobilmarkt vorzeichnen

Automobil-Werte haben an der Börse keine gute Figur gemacht in den vergangenen Jahren. Wenn die Regel stimmt, dass die Börsen die Zukunft widerspiegeln, gibt es womöglich ausgerechnet gute Nachrichten vom gebeutelten VW-Konzern. Die Vorzüge kletterten im Dax mit 2,5 Prozent auf 99,12 Euro an ihre einfache 200-Tage-Linie. Mit plus elf Prozent sind die VW-Aktien im noch jungen Jahr bester Auto-Wert im Leitindex. Am Dienstag gingen sie mit 98,46 Euro in den Handel und gaben dann (dem Börsenumfeld entsprechend) nach.