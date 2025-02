Finanzen

US-Börsen: Die spekulative Stimmung an der Wall Street nähert sich wieder einmal einem pandemischen Höhepunkt

An der Wall Street sprechen die Börsenprofis in den vergangenen Tagen über die Spekulation an den Finanzmärkten und die potenziellen Gefahren, die den S&P 500 belasten könnten. Dabei geht es nicht nur um einen Rücksetzer unter die Marke von 6.000 Punkten, einige Aktienexperten sprechen sogar von einem möglichen Einbruch in Richtung der 1.000 Punkte.