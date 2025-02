Technologie

Künstliche Intelligenz in Unternehmen: Was Sie bei der Nutzung von KI beachten müssen

Künstliche Intelligenz in Unternehmen ist keine Seltenheit mehr, im Gegenteil: Laut dem aktuellen "KI-Index Mittelstand" setzt bereits jedes dritte mittelständische Unternehmen in Deutschland KI-Technologien ein. Doch Künstliche Intelligenz in Unternehmen muss gerade wegen der vielen Anwendungsmöglichkeiten gut durchdacht sein. Was Unternehmen bei der Nutzung von KI beachten müssen und wie Sie Künstliche Intelligenz implementieren können.