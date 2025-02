Finanzen

Xiaomi-Aktie: Rekordhoch und starke Impulse aus China – was Anleger jetzt wissen müssen

Die Xiaomi-Aktie hat seit Anfang 2024 ihren Wert um 300 Prozent gesteigert. Wer in der Xiaomi-Aktie investiert ist, hat sein Kapital seitdem also vervierfacht. Am Mittwoch kletterte das Papier des chinesischen Technologiekonzerns erneut kräftig nach oben und markierte ein neues Allzeithoch. Was heißt das für Anleger, sollten sie die Xiaomi-Aktie kaufen?