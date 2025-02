Unternehmen

Thyssenkrupp-Aktie: Kurs steigt kräftig nach Marinesparte-Plänen

Thyssenkrupp-Aktie legt am Dienstag einen kräftigen Kurssprung hin. Der Konzern will die Marinesparte abspalten und an die Börse bringen, wie CEO Miguel López in einem Podcast verriet. Aktionäre sollen die Aktien direkt in ihr Depot gebucht bekommen.