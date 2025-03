Technologie

Alexa+ heißt der neue KI-Chatbot: Amazons Antwort auf ChatGPT

ChatGPT und Co haben Amazons Alexa ins Abseits gedrängt. Doch mit einer neuen KI-Version will der Konzern sein Comeback feiern. Alexa+ soll Gespräche auf Augenhöhe führen, den Alltag erleichtern und sich in bestehende Dienste integrieren. Prime-Kunden profitieren besonders – doch reicht das, um gegen Google und Apple zu bestehen?