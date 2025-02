Technologie

Die intelligenten Roboter kommen - doch wie sicher ist die KI-Technologie?

Die Vorstellung von Robotern mit künstlicher Intelligenz fasziniert uns seit Jahrzehnten. Heute werden Ideen aus der Robotik, die einst Science-Fiction waren, in vielen Unternehmen Realität. Doch worauf kommt es in puncto Sicherheit dabei an?