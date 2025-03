Renten steigen zum 1. Juli um 3,74 Prozent

Die Löhne in Deutschland sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, und dieser Trend wirkt sich auch auf die Renten aus. Ab dem 1. Juli dieses Jahres werden die Renten um 3,74 Prozent erhöht, wie Sozialminister Hubertus Heil mitteilte. Der SPD-Politiker bestätigte dies in einem Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“. Die Erhöhung liegt über der aktuellen Inflationsrate. „Voriges Jahr ist der Arbeitsmarkt trotz aller Krisen stabil geblieben, und es hat ordentliche Lohnabschlüsse gegeben“, erklärte Heil. „Die Rentnerinnen und Rentner haben sich das verdient.“

Grundsätzlich orientieren sich die Rentenanpassungen an der Entwicklung der Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer aus dem Vorjahr – ein Mechanismus, der gesetzlich festgelegt ist.

Renten als Thema in den Sondierungen

Als Mitglied des SPD-Sondierungsteams sieht Heil die Rente als zentrales Gesprächsthema. „Ich habe dem CDU-Wahlprogramm entnommen, dass es ein gemeinsames Anliegen ist, Menschen nach einem Leben voller Arbeit im Alter ordentlich abzusichern“, sagte er.

Die SPD setzt sich dafür ein, das Rentenniveau langfristig bei 48 Prozent gesetzlich zu verankern, was eine mögliche Erhöhung der Rentenbeiträge zur Folge haben könnte. Die Union hingegen verfolgt das Ziel, die Sozialbeiträge insgesamt nicht weiter steigen zu lassen. Derzeit betragen sie für Rente, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung rund 42 Prozent, die Union strebt eine Senkung auf etwa 40 Prozent an.

Lob für Infrastruktur-Finanzierung

Zudem äußerte sich Heil positiv über die Vereinbarungen mit der Union zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten. „Mit dem Sondervermögen Infrastruktur können wir den Ausbau von Ganztagsbetreuung, Ganztagsschulen und Kitas unterstützen“, erklärte er.

Mit Blick auf die weiteren Sondierungsgespräche betonte Heil, dass noch viel Arbeit vor den Verhandlungsteams liege. „Wir müssen Einwanderung und Migration vernünftig sortieren, das Land modernisieren, Bürokratie abbauen, schneller und digitaler werden“, so Heil. Geld allein reiche nicht aus, vielmehr müssten auch Strukturen angepasst werden. „Das werden noch harte Verhandlungen.“ Dennoch zeigte sich Heil optimistisch: „Aber ich werbe dafür, dass es gelinge.“