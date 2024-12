Lesezeit: 3 min

Fast 20 Millionen Deutsche erreichen in den kommenden Jahren das Rentenalter und verlassen den Arbeitsmarkt. Im Jahr 2036 werden die „Babyboomer“ vollständig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sein. Was dann? Wohlstandverluste, Verwerfungen könnten laut dem Institut der deutschen Wirtschaft die Folgen sein. Wie der Druck auf die Politik wächst und was Arbeitgeber vermissen werden.

Kein Nachwuchs in Sicht: „Die anstehende Welle der in Rente gehenden Babyboomer wird zu Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt führen“, erklärte IW-Forscher Holger Schäfer. Foto: Tim Brakemeier

Im Folgenden: Wie der demografische Druck auf den Arbeitsmarkt wächst

Wie das Zeitfenster für geeignete Gegenmaßnahmen immer kleiner wird

Vor welchen sozialen Folgen die deutsche Wirtschaft warnt

