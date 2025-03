Brand im Freizeitpark Geiselwind vor Saisonbeginn

Knapp zwei Wochen vor der geplanten Eröffnung ist im Freizeitpark Geiselwind ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizeiangaben befand sich der Brandherd ersten Erkenntnissen zufolge in der Küche eines Restaurants. Die genaue Ursache ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen könnte der Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzte gab es ersten Berichten zufolge nicht, da der Park zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen war.

Der Freizeitpark Geiselwind liegt an der Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg und existiert seit 1969. Auf dem Gelände befinden sich rund 120 Fahrgeschäfte und Attraktionen, darunter mehrere Achterbahnen und Shows. Auch zahlreiche Tiere leben dort - laut einem Polizeisprecher kamen sie nicht zu Schaden.

Besucher können sich im Freizeitpark Geiselwind in insgesamt zwölf Gastronomiebetrieben verpflegen. In der vergangenen Saison besuchten mehr als 450.000 Menschen den Park. Seit 2017 wird der Vergnügungspark von einem Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Coburg betrieben. Laut offizieller Park-Homepage ist die Eröffnung der neuen Saison für den 29. März vorgesehen. Derzeit laufen umfangreiche Vorbereitungen für den Neustart nach der Winterpause. Vertreter des Unternehmens waren zunächst nicht erreichbar.

Freizeitpark Geiselwind: Feuerwehr verhindert Explosion eines Gastanks

Am Morgen war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine angrenzende Staatsstraße wurde in beide Richtungen gesperrt, während die Autobahn 3 weiter befahrbar blieb. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte in den frühen Morgenstunden zum Freizeitpark Geiselwind aus. Besonders brisant: In unmittelbarer Nähe des Brandortes befand sich ein Gastank, der gesichert werden musste, um eine Explosion zu verhindern. Dies berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort.

Bei Tagesanbruch wurde das Ausmaß des Schadens sichtbar. Nicht nur das betroffene Restaurant wurde in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch ein angrenzender Kiosk. Mehrere Fahrzeuge fielen den Flammen zum Opfer und brannten vollständig aus - nur noch ihre Gerippe blieben zurück.

Geiselwind-Brand weckt Erinnerung an Feuer in Westernstadt

Der Brand weckt Erinnerungen an ein Feuer in der Westernstadt "Pullman City" in Eging am See im Januar 2024. Damals wurde rund ein Drittel der "Main Street" zerstört. Auch Teile der Erlebnisgastronomie erlitten schwere Schäden. Der finanzielle Verlust belief sich auf mehrere Millionen Euro. Die Westernstadt "Pullman City" wurde 1997 eröffnet und zieht jährlich Hunderttausende Besucher an. Der Freizeitpark Geiselwind bleibt trotz des Vorfalls optimistisch und plant weiterhin die Eröffnung der neuen Saison am 29. März.