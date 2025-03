Finanzen

Anzeige IFRS 2: Aktienbasierte Vergütung - Ein Leitfaden zur Anwendung und Umsetzung

Der International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2) regelt die Bilanzierung aktienbasierter Vergütungen und stellt sicher, dass Unternehmen diese korrekt in ihren Finanzberichten erfassen. Er wurde im Jahr 2004 vom International Accounting Standards Board (IASB) veröffentlicht und hat das Ziel, eine transparente und einheitliche Berichterstattung zu gewährleisten. In diesem Artikel betrachten wir den allgemeinen Inhalt des IFRS 2, die wesentlichen Kapitel sowie Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung.