Finanzen

Bayer-Aktie: Glyphosat-Urteil verunsichert Anleger - Kurs extrem volatil

Ein US-Gericht hat Bayer in einem Glyphosat-Prozess zu einer Milliarden-Schadenersatzzahlung verurteilt. Anleger zeigten sich am Montag verschreckt vom US-Urteil, die Bayer-Aktie verlor zeitweise massiv an Boden, bis sie am Mittwoch zu einer Erholungsrallye ansetzte.