Wirtschaft

Deutschlands Brücken sind marode – reicht eine Finanzspritze aus?

Deutschlands Brücken sind in einem kritischen Zustand – ein aktuelles Beispiel ist die A100-Brücke in Berlin. Die sogenannte Ringbahnbrücke, eine essenzielle Verkehrsader im Westen der Hauptstadt, wurde Mitte März spontan gesperrt, da Einsturzgefahr besteht. Die vorherige Bundesregierung hat rund 4.000 sanierungsbedürftige Brücken in Bundesbesitz identifiziert. Doch warum schreiten die Instandsetzungsmaßnahmen nur schleppend voran?