Panorama

Inflationsrate sinkt auf 2,1 Prozent – Lebensmittelpreise steigen aber weiter

Die Inflation in Deutschland geht leicht zurück – doch die Entlastung kommt nicht überall an. Während Energie günstiger wird, ziehen die Lebensmittelpreise weiter an. Welche Faktoren jetzt den Preisauftrieb beeinflussen und wie die EZB darauf reagieren könnte.