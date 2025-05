Finanzen

Aktienexperten an den US-Börsen sehen Bargeld als strategische Waffe – aber nur für Geduldige

Die US-Börsen zeigen sich in den vergangenen Wochen sehr volatil. Einige Wall Street-Strategen kritisieren offen Trumps Wirtschaftspolitik – und raten zu Bargeld als Schutz in unsicheren Zeiten. Warum Bargeld zwischen geopolitischen Spannungen, Zöllen und Kapitalmarktpanik eine gute Krisenstrategie sein kann und was die Aktienprofis noch raten.