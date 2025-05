Panorama

Geheimversammlung im Vatikan: Papst-Konklave beginnt

Streng geheim und streng ritualisiert: An diesem Mittwoch versammeln sich 133 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle zum Papst-Konklave. Erst nach Wahl des Nachfolgers von Franziskus kehren sie in die Öffentlichkeit zurück.