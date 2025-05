Panorama

Zwei Tote bei Unfall in New York: Segelschiff rammt Brooklyn Bridge – was wir wissen

Dramatische Szenen am East River: Ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine stößt mit der weltberühmten Brooklyn Bridge in New York zusammen. Menschen klammern sich panisch an geknickte Masten. Zwei Menschen sterben. Wie konnte es dazu kommen?