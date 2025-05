Panorama

Schüsse in Washington: Zwei Mitarbeiter der Israels Botschaft in den USA erschossen

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington sind am Mittwochabend gegen 21 Uhr Ortszeit durch Schüsse in der Nähe des jüdischen Museums getötet worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. US-Behörden gaben an, dass es sich um ein junges Paar handelt, das kurz vor der Verlobung stand.