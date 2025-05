Urteile im VW-Skandal – Was hinter den Strafen steckt

Am Landgericht Braunschweig wurde gegen den früheren VW-Chef Winterkorn wegen des Verdachts des Betruges, der Falschaussage und der Marktmanipulation verhandelt (Foto: dpa).

Am Landgericht Braunschweig wurde gegen den früheren VW-Chef Winterkorn wegen des Verdachts des Betruges, der Falschaussage und der Marktmanipulation verhandelt (Foto: dpa). Foto: Moritz Frankenberg

VW-Dieselskandal: Bitter für das Unternehmen Volkswagen

Bereits am Tag nach der Ankündigung zur Aufklärung des VW-Dieselskandals legte Winterkorn sein Amt nieder, die vollständige Aufarbeitung der Verantwortlichkeiten in der VW-Dieselaffäre zieht sich jedoch bis heute hin. Ein umfangreiches Verfahren gegen vier Ex-Manager – Winterkorn selbst nicht auf der Anklagebank – wurde nun beendet. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Braunschweig verhängte teils mehrjährige Haftstrafen, während zwei Angeklagte mit Bewährung davonkamen.

Der Prozess im Detail – Was wurde verhandelt?

Im April 2019 erhob die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen Martin Winterkorn und vier frühere Spitzenkräfte des Automobilherstellers. Ihnen wurde eine "Mehrzahl von Straftatbeständen" und insbesondere schwerer Betrug zur Last gelegt. Nach pandemiebedingten Verzögerungen begann das komplexe Verfahren in der Stadthalle Braunschweig. Die Wirtschaftsstrafkammer strebte vor der Weltpresse an, die mutmaßliche Verantwortung der VW-Führung bei einem der bedeutendsten Industrieskandale Deutschlands zu untersuchen.

Schon vor Prozessbeginn stand jedoch fest: Winterkorn würde krankheitsbedingt nicht erscheinen. Der Teilkomplex wurde aus medizinischen Gründen abgespalten. Beobachter zeigten sich enttäuscht über das Fehlen von Martin Winterkorn – der eigentlichen Schlüsselfigur im Dieselskandal.

Vier Jahre Gericht – Wie lief das Verfahren ohne Winterkorn?

Ohne Martin Winterkorn als Hauptangeklagten ließ das öffentliche Interesse am Prozess schnell nach. Das Verfahren wurde in regulären Sälen des Landgerichts fortgesetzt – techniklastig, mit wenig Medienaufmerksamkeit. Laut Staatsanwaltschaft waren die Manager und Techniker direkt an der Entwicklung der manipulativen Software beteiligt. Wer wann vom Einsatz des Programms wusste, wurde zum zentralen Punkt. Dabei bezichtigten sich die vier Beschuldigten und verwiesen immer wieder auf Winterkorn.

Aussagen widersprachen sich. Ingenieure, die das System initiiert haben sollen, erklärten: Wir warnten vor Konsequenzen. Ihre Chefs behaupteten: Illegale Handlungen waren nie Thema. In 174 Verhandlungstagen mit etwa 150 Zeugen blieb die Faktenlage widersprüchlich.

Hintergründe zum VW-Dieselskandal

Die Wurzeln der VW-Dieselaffäre reichen in die frühen 2000er-Jahre zurück. Damals strebte VW an, mit Dieselautos den US-Markt zu erobern. Laut Ermittlern führten Abgasprobleme zur Entscheidung, Testergebnisse mithilfe einer Software zu manipulieren. Im September 2015 wurde der Betrug durch die US-Umweltbehörde EPA öffentlich. VW räumte Manipulationen ein, wenige Tage später trat Winterkorn zurück. Der Konzern geriet in eine existenzielle Krise, ausgelöst durch eine der größten Täuschungen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

In der Folge gab es drastische Maßnahmen: Haftstrafen in den USA, Milliardenstrafen für VW, Zahlungen an Niedersachsen und Entschädigungen für rund 250.000 Kunden. Zudem läuft seit 2018 ein Anlegerverfahren gegen Volkswagen und Porsche SE <DE000PAH0038> wegen milliardenschwerer Kursverluste. Im ersten deutschen Strafurteil wurde Ex-Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs zu 1 Jahr und 9 Monaten auf Bewährung sowie zu 1,1 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt. Obwohl eine Einigung erzielt worden war, legte die Verteidigung überraschend Revision ein – das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

Angeklagte zwischen Reue und Unverständnis

In Braunschweig reagierten viele Beteiligte überrascht, als die Staatsanwaltschaft ihre Strafmaßforderungen stellte. In ihren letzten Worten schilderten die Angeklagten, wie zermürbend die jahrelange Verhandlung gewesen sei. Einige äußerten Unverständnis für die Härte der Strafen. Ein Ex-Leiter der Dieselmotorenentwicklung muss nun laut Urteil für 4,5 Jahre ins Gefängnis. Ein früherer Verantwortlicher für Antriebselektronik erhielt 2 Jahre und 7 Monate Haft. Ein ehemaliger Entwicklungsvorstand bekam 1 Jahr und 3 Monate auf Bewährung. Ein Abteilungsleiter wurde zu 1 Jahr und 10 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Die vier Angeklagten sehen sich nicht als Täter, sondern als Bauernopfer. In ihren Abschlusserklärungen wunderten sie sich darüber, dass Verfahren gegen andere Beteiligte eingestellt wurden – mit dem Vorwurf, sich mit passenden Aussagen bei den Ermittlern entlastet zu haben.

Weitere Verfahren und die Rolle Winterkorns

Die juristische Aufarbeitung ist mit den Urteilen nicht abgeschlossen. Laut VW verursachten die Folgen des Dieselskandals bisher 33 Milliarden Euro Kosten. In Braunschweig laufen neben dem Verfahren um Winterkorn noch vier weitere Prozesse gegen 31 Personen, wie das Landgericht mitteilte. Bei 9 Angeklagten wurden die Verfahren gegen Zahlung eingestellt. Zudem seien laut Staatsanwaltschaft 47 Verfahren bereits während der Ermittlungen gegen Auflagen eingestellt worden.

Und Martin Winterkorn? Anfang 2024 trat er erstmals seit Jahren öffentlich auf – als Zeuge im Investorenprozess in Braunschweig. Er wies jegliche Verantwortung von sich: "Ich halte diese Vorwürfe für unzutreffend", sagte Winterkorn. Wenige Monate später äußerte sich der mittlerweile 78-Jährige vor Gericht als Angeklagter. Er stritt alle Vorwürfe ab und verwies darauf, dass seine Karriere durch den Skandal schweren Schaden genommen habe. Ein Unfall Winterkorns unterbrach den Prozess nach nur wenigen Tagen. Ob und wann dieser weitergeführt wird, ist weiterhin unklar.