Panorama

Angeklagter im Solingen-Prozess gesteht Messerangriff

Mitten in einem friedlichen Stadtfest griff ein Mann mit dem Messer wahllos Menschen an – drei starben. Jetzt steht der mutmaßliche Täter in Düsseldorf vor Gericht. Die Anklage spricht von einem islamistisch motivierten Terrorakt.