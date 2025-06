Wirtschaft

Stellenabbau: Deutsche Industrie verliert in nur einem Jahr 100.000 Arbeitsplätze

Die desaströse Wirtschaftspolitik der letzten Jahre führt in der Konsequenz zu immer mehr Stellenabbau in der deutschen Industrie. Vor allem bei Autoherstellern verlieren viele Menschen ihre Arbeit – und eine Trendwende ist nicht in Sicht. Andere Branchen kommen im Moment noch glimpflich weg.