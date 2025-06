Großeinsatz in Graz: Täter hat in zwei Klassen das Feuer eröffnet und geschossen. Die Lage ist laut Polizei gesichert. (Foto: dpa)

Foto: Erwin Scheriau

Eine schreckliche Bluttat hat sich am Dienstagvormittag in Graz ereignet: An einer Schule in der Grazer Dreierschützengasse hat gegen 10.00 Uhr ein Amoklauf stattgefunden. Laut KURIER-Informationen aus Polizeikreisen gibt es mindestens zehn Todesopfer.

Amoklauf: Mehrere Tote nach Schüssen an Schule in Graz

Der Täter ist laut Polizeikreisen ein Schüler und soll Suizid begangen haben. Er soll in zwei Klassen gegangen sein und um sich geschossen haben. Die Einsatzkräfte haben die Lage mittlerweile als gesichert bezeichnet.

Als Tatwaffen gelten ein oder mehrere Schusswaffen. Die Polizei Steiermark teilte auf X mit, dass ein Einsatz beim BORG Dreierschützengasse läuft und mehrere Einsatzgruppen, darunter die Cobra, beteiligt sind. Man sei alarmiert worden, weil Schüsse aus dem Gebäude gehört worden seien.

Der Bereich rund um die Schule gesperrt

Der Einsatz begann gegen 10.00 Uhr. Laut ersten Erkenntnissen wurden Schüsse in einer Schule gehört. Die Bevölkerung wurde angehalten, den Bereich rund um die Schule zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten.