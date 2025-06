Wirtschaft

Barrierefreiheit ab Juni Pflicht – viele Online-Shops riskieren hohe Strafen

In wenigen Tagen wird digitale Barrierefreiheit in Online-Shops gesetzlich vorgeschrieben – doch viele Anbieter hinken hinterher. Eine neue Studie zeigt: Zwei Drittel der meistbesuchten Webshops in Deutschland lassen sich nicht barrierefrei bedienen. Dabei betrifft die Problematik Millionen Menschen – und ab dem 28. Juni drohen empfindliche Strafen.