Datengold statt Excel-Chaos: Wie Unternehmen Gewinne steigern

Datengestützte Entscheidungen schlagen Bauchgefühl: Wie Unternehmen mit Analytik Prozesse optimieren, Kosten senken und Mitarbeitende gezielt einsetzen. Eine bessere Effizienz heißt nicht immer, Leute zu entlassen.
07.08.2025
Im Folgenden:

  • Wie Unternehmen mit Daten schneller, präziser und effizienter werden
  • Welche Rolle KI, digitale Zwillinge und Automatisierung dabei spielen
  • Warum datengetriebene Strategien auch für den deutschen Mittelstand entscheidend sind

