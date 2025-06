Eine Leica von 1924, Produktionsnummer 126, wird in der „Leica Welt“ gezeigt. Die Leica Camera AG zelebriert im Jahr 2025 das 100-jährige Jubiläum am Unternehmensstandort in Wetzlar. Vor 100 Jahren stellte Leica die erste in Serie gefertigten Kleinbildkamera auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1925 vor. Zum einhundertjährigen Jubiläum soll ein Prototyp dieser besonderen Kamera in Wetzlar versteigert werden: Geschätzter Preis 1,5-2 Millionen Euro. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold