Post-Beschwerden auf Rekordhoch: Probleme auch im Geschäftskundenbereich – was steckt dahinter?

Die Zahl der Post-Beschwerden erreicht ein neues Rekordhoch – immer mehr Menschen klagen über verspätete Briefe und mangelhafte Zustellung. Was steckt hinter dem zunehmenden Frust? Und was unternimmt die Post? Die Bundesnetzagentur schlägt bereits erste Alarmzeichen an, unter anderem deshalb, weil die Post-Beschwerden auch im Geschäftskundenbereich ansteigen.