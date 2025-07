Finanzen

Geldautomaten in Deutschland: Anzahl fällt unter 50.000 – Zugang zu Bargeld schwieriger

Geld abheben wird vielerorts komplizierter: In Deutschland nimmt die Zahl der Geldautomaten stetig ab. Gleichzeitig steigen Kartenzahlungen und digitale Transaktionen rasant an. Was bedeutet das für die Bargeldversorgung – und wie verändert sich unser Zugang zum eigenen Geld?