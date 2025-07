Wirtschaft

DGB-Umfrage: Deutsche Beschäftigte präferieren 8-Stunden-Tag

Wie lange wollen Menschen in Deutschland wirklich arbeiten? Eine aktuelle DGB-Umfrage liefert aufschlussreiche Einblicke in die Wünsche von Beschäftigten – und bringt den klassischen 8-Stunden-Tag zurück in den Fokus. Doch wie passt das zur aktuellen Debatte um mehr Flexibilität?