Kaffee-Diebstahl: Warum Händler Bohnen wegsperren müssen

Kaffee wird zum Lieblingsziel organisierter Ladendiebe – und für Händler zum Sicherheitsproblem. In manchen Filialen wandern Bohnen inzwischen hinter Glas oder in Boxen. Wer zu spät sichert, riskiert leere Regale und steigende Verluste. Was der Einzelhandel jetzt unternimmt, wo das Problem besonders groß ist – und welche Maßnahmen Unternehmer kennen sollten.