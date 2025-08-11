Wirtschaft

Luftverkehr: Deutsche Airlines kämpfen mit hohen Kosten und Rückstand

Der deutsche Luftverkehr wächst langsamer als die Branche erwartet und hinkt der europäischen Konkurrenz deutlich hinterher. Hohe staatliche Steuern und Gebühren bremsen die Erholung – mit spürbaren Folgen für Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft.