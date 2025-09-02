Wirtschaft

Burn on: Immer kurz vor dem Zusammenbruch

Ein Termin hier, ein neues Projekt da – die heutige Arbeitswelt steckt voller Herausforderungen, die mitunter zu großem Stress führen können. „Alles eine Frage der Organisation“, sagen viele. Was aber, wenn ein Mitarbeiter dauerhaft unter Strom steht, ausgelaugt scheint und dennoch weiterarbeitet? Es geht um das Burn-on-Syndrom!