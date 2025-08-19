Politik

Umwelthilfe: Spitzenpolitiker bleiben beim Dienstwagen Klimasünder

rotz ambitionierter Klimaziele setzen viele Spitzenpolitiker nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) weiterhin auf umweltschädliche Dienstwagen. Eine aktuelle Auswertung der DUH zeigt, dass zahlreiche Fahrzeuge in den Regierungsfuhrparks deutlich mehr CO₂ ausstoßen als durchschnittliche Neuwagen in Deutschland – und damit ein fatales Signal in der Klimapolitik senden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.08.2025 13:04
Aktualisiert: 19.08.2025 13:12
Lesezeit: 1 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Umwelthilfe: Spitzenpolitiker bleiben beim Dienstwagen Klimasünder
Dienstlimousinen aus verschiedenen Bundesländern stehen während einer Konferenz vor der Vertretung des Freistaates Thüringen (Foto: dpa). Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  •  Warum bleiben Spitzenpolitiker trotz Klimazielen Umweltsünder bei der Dienstwagenauswahl?
  • Wie viele der 238 untersuchten Politiker fahren tatsächlich umweltfreundliche Elektroautos?
  • Welcher Ministerpräsident ist der einzige mit einem reinen Elektroauto?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Umwelthilfe: Spitzenpolitiker bleiben beim Dienstwagen Klimasünder
    DWN
    Politik
    Politik Umwelthilfe: Spitzenpolitiker bleiben beim Dienstwagen Klimasünder
    19.08.2025

    rotz ambitionierter Klimaziele setzen viele Spitzenpolitiker nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) weiterhin auf...

    Baufinanzierung mit Depot: Sinnvoll oder nicht?
    DWN
    Immobilien
    Immobilien Baufinanzierung mit Depot: Sinnvoll oder nicht?
    19.08.2025

    Wer ein Depot besitzt und eine Immobilie finanzieren will, steht oft vor einer Entscheidung: verkaufen oder behalten? Dabei gibt es auch...

    Mehr Waren in die USA, weniger Klarheit: EU und Trump streiten über Zölle
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Mehr Waren in die USA, weniger Klarheit: EU und Trump streiten über Zölle
    19.08.2025

    Die EU exportiert so viele Waren wie nie zuvor in die USA – doch statt Klarheit herrscht Zollchaos. Brüssel und Washington verkünden...

    Merz zum Gipfel für die Ukraine: „Erwartungen übertroffen“
    DWN
    Politik
    Politik Merz zum Gipfel für die Ukraine: „Erwartungen übertroffen“
    19.08.2025

    Bundeskanzler Friedrich Merz zieht nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus in Washington eine positive Bilanz. Laut Merz wurden seine...

    100 Milliarden für US-Waffen: Europas Preis für Trumps „Garantien“
    DWN
    Politik
    Politik 100 Milliarden für US-Waffen: Europas Preis für Trumps „Garantien“
    19.08.2025

    Donald Trump erklärt, dass Europa die Sicherheitsgarantien für die Ukraine finanzieren müsse, während die USA nur koordinieren....

    Intel-Aktie legt zu: US-Regierung und Softbank steigen mit Milliarden-Investment beim Chiphersteller ein
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Intel-Aktie legt zu: US-Regierung und Softbank steigen mit Milliarden-Investment beim Chiphersteller ein
    19.08.2025

    Die Intel-Aktie ist am Dienstag nach oben geklettert. Die Anleger reagieren positiv auf den milliardenschweren Einstieg der US-Regierung....

    Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen
    19.08.2025

    Trotz Strafzöllen bleiben Elektroautos aus China für Europa ein Preisschreck. Eine aktuelle Studie zeigt: Dank massiver Kostenvorteile...

    Wadephul verlangt deutsches Engagement über Worte hinaus
    DWN
    Politik
    Politik Wadephul verlangt deutsches Engagement über Worte hinaus
    19.08.2025

    Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat betont, dass Deutschland bei den geplanten Sicherheitsgarantien für die Ukraine mehr als nur...