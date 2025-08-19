Politik

Ende der Ära Wagenknecht? Partei plant Umbenennung

Gründerin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht hat ihre Partei zu einem stark personalisierten Projekt gemacht. Jetzt steht ein entscheidender Schritt bevor: Die Umbenennung im Dezember soll sowohl ein Signal der Veränderung als auch ein Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Bündnisses sein.