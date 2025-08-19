Panorama

Spritzen gegen Gelenkschmerzen: Krankenkassen sehen mehr Schaden als Nutzen

Bei Schmerzen in Gelenken wie Schulter, Knie oder Hüfte greifen viele Patienten zu Therapien wie Spritzen – doch deren Wirkung ist umstritten. Die Krankenkassen ziehen ein ernüchterndes Fazit: Häufig überwiegen die Risiken den Nutzen, statt echte Linderung zu bringen.