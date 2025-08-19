Panorama

Bauern warnen: Heimische Ernten und Versorgungssicherheit in Gefahr

Der Deutsche Bauernverband (DBV) erwartet für 2025 eine Erholung der Getreideernte auf 43,5 Millionen Tonnen, nachdem die Erträge in den beiden Vorjahren niedriger ausgefallen waren. Allerdings leidet die Qualität der Körner weiterhin unter den schwierigen Wetterbedingungen, wie der Verband in Berlin mitteilte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.08.2025 14:38
Lesezeit: 2 min
Ein Mähdrescher fährt bei der Ernte über ein Rapsfeld in der Nähe des Salzhaff (Foto: dpa). Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Wie sich Wetterbedingungen auf die Getreideernte 2025 auswirken
  • Warum von einer "Zitterpartie" die Rede ist
  • Welche konkreten Probleme bereitet "katastrophale Preislage" den deutschen Landwirten bereitet

X

