Politik

Schwarz-Rot im Herbst der Reformen: Versöhnliche Töne vor großen Entscheidungen

Vor den anstehenden Auseinandersetzungen um zentrale Reformprojekte zeigen sich führende Vertreter der schwarz-roten Koalition um Einigkeit bemüht. Trotz der jüngsten Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach tiefgreifenden Sozialreformen bewertet die SPD dessen Aussagen eher als Signal an die eigene Parteibasis denn als Kampfansage. Auch Merz selbst rief am Wochenende auf einem CDU-Landesparteitag in Niedersachsen zu mehr Gemeinsamkeit auf – sowohl innerhalb seiner Partei als auch im Bündnis mit der SPD.