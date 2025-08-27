Politik

Söder an Habeck: "Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg" - kommt vorher noch ein Untersuchungsausschuss?

Robert Habeck und Markus Söder werden wohl keine Freunde mehr – auch nicht nach dem Abgang des Grünen-Politikers. CSU-Generalsekretär fordert inzwischen einen Habeck-Untersuchungsausschuss: „Ob Northvolt, Intel oder Wolfspeed, bei Habeck jagte ein Skandal den nächsten.“ Wie geht es weiter mit dem „Pleiten-Minister“?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.08.2025 12:23
Lesezeit: 2 min
Schlagabtausch nach Habecks Rückzug: Über Söder sagte der Grünen-Politiker und ehemalige Wirtschaftsminister: „Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik.“ (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Welche Vorwürfe CSU-Generalsekretär Martin Huber gegen den Ex-Wirtschaftsminister erhebt 
  • Wie Markus Söder auf Habecks provokante „Wurstgefresse“-Äußerung reagierte 
  • Ausland: Wie geht es mit dem Pleiteminister Habeck beruflich weiter? 

